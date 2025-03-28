Белый дом ответил Путину на его бредовое предложение по Украине

Российский диктатор Владимир Путин предложил ввести в Украине «временное управление под эгидой ООН», чтобы провести выборы в стране. В Белом доме уже появилась первая реакция. Об этом сообщает Reuters.

«Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на вопрос о высказываниях Путина о временной администрации, заявил, что система управления в Украине определяется ее конституцией и народом страны», — пишет агентство со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности Белого дома.

Напомним, Путин предложил ввести внешнее управление Украиной.