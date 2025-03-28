Маск пообещал сократить расходы правительства США на триллион долларов

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск поделился большими планами. Его слова цитирует Fox News.

Миллиардер сказал, что ему поручили сократить расходы правительства.

Он отметил: «Наша цель снизить дефицит бюджета до одного триллиона, то есть в два раза».

Предприниматель добавил: «Расходы планируем уменьшить с семи до шест триллионов долларов».

Илон Маск подчеркнул: «Наш департамент работает по принципу: два раза отмерь, один – сократи».

Чиновник рассказал, что его ведомство продолжает находить траты, не соответствующие задачам.

Говорится: «Один миллиард долларов был потрачен на проведение интернет-опроса, который можно было сделать за десять тысяч. Полученные данные потом нигде не использовались».

Ранее Маск раскритиковал одно из решений Трампа.