Макрон анонсировал появление европейских сил в Украине

В Украине появятся европейские «доверительные силы» (reassurance force) в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита «коалиции действия» в Париже в четверг, 27 марта.

По его словам, организация этих " доверительных сил" все еще на этапе планирования, но это будут не миротворческие силы. И Россия не имеет права диктовать, что будет происходить на территории Украины.

«Мы договорились об этом (о контингенте), и мы будем над этим работать. Да, будут силы доверия с участием ряда европейских стран, и эти силы будут развернуты в Украине», — рассказал Макрон.

Он признал, что не все европейские страны желают принимать в этом участие, но «единогласие здесь не столь необходимо».

Макрон уточнил, что войска будут расположены не на линии соприкосновения, а будут развернуты в «стратегических районах».

Напомним, через три недели партнеры представят план мониторинга перемирия в Украине.