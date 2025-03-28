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Новости > Новый премьер Канады пообещал защитить страну от Трампа

Новый премьер Канады пообещал защитить страну от Трампа

Александр Панько
28.03.25 12:11
57
Новый премьер Канады пообещал защитить страну от Трампа

Новый премьер-министр Канады Марк Карни жестко ответил президенту США Дональду Трампу. Выступил против объединения двух стран.

Он сказал: «Торжественно обещаю, если Дональд Трамп снова станет нам угрожать, мы дадим отпор. Наша страна будет защищать свой образ жизни».

Политик добавил: «Я отвергаю любые попытки ослабить Канаду, измотать нас, сломить нас, чтобы Америка могла владеть нами».

Глава правительства заверил: «Этого никогда не произойдет, и нашим ответом на последние пошлины станет борьба, защита и укрепление».

Ранее Трамп назвал канадцев «худшими людьми».

Тэги: США, мир, Канада, Дональд Трамп, Марк Карни

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