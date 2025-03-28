Трамп приказал сделать Вашингтон красивым

Президент США Дональд Трамп взялся наводить красоту в Вашингтоне. Глава государства подписал указ о поддержании американской столицы в безопасности и ухоженном состоянии.

В документе сказано: «Американская столица должна быть местом, где каждый проживающий или турист будет чувствовать себя в безопасности в любое время. На шоссе, бульварах и в парках должно быть чисто, ухожено и приятно».

Также говорится о том, что Вашингтон следует сделать красивым.

Данная работа поручена нескольким ведомствам, которые должны реализовать программу по украшению города.

Ранее мы писали, что Трамп хочет ввести пошлины на импортные лекарства.