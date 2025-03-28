Найден кот с самым длинным хвостом в мире

Вычислен кот с самым длинным хвостом среди этих домашних животных в мире. Он живет в Миннесоте (США), сообщает Книга рекордов Гиннесса.

Информируется, что это кот породы мейн-кун по кличке Мистер Пагсли Аддамс. Длина его хвоста составляет 46,99 сантиметра.

Специалисты говорят: «Это делает его гордым обладателем самого длинного хвоста среди домашних кошек (из ныне живущих)».

Говорится, что животное принадлежит к породе мейн-кун, которая является самой крупной породой домашних кошек.

При этом ему всего два года, так что, вероятно, его тело может стать еще длиннее, потому что кошкам этой породы требуется от четырех до пяти лет, чтобы достичь полного размера.

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