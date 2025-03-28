Цены на золото обновили рекордный максимум

Фьючерсы на золото достигли нового рекордного пика на фоне бегства от рисков в ответ на рост глобальной торговой напряженности и падение фондовых рынков после объявления властями США новых тарифов на автомобили. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, июньские фьючерсы выросли на 1,34% до $3093 за тройскую унцию. Спотовая цена поднялась до $304, ранее отметив максимум на $3056, остановившись буквально в долларе от рекорда.

«Похоже, что мы вскоре увидим, как фьючерсы на золото достигают $3100, и главным катализатором является покупка для защиты, вызванная неуверенностью в планах Трампа в области тарифов», — заявил Боб Габеркорн, старший стратег по рынкам в RJO Futures.

Тем временем спотовая цена на серебро поднялась на 2,49 до $35,07 за унцию, платина добавила в цене 1,43% до $982,20, а палладий подорожал на 1,12% до $985,50.

Напомним, цена на золото продолжает обновлять максимумы.