Путин оценил планы Трампа «присоединить» Гренландию к США

Российский диктатор Владимир Путин считает планы президента США Дональда Трампа относительно «присоединения» Гренландии серьезными. Он также заявил, что было бы ошибкой считать их «экстравагантными». Такое заявление хозяин Кремля сделал на Международном Арктическом форуме в четверг, 27 марта.

«Все хорошо знают о планах США по присоединению Гренландии. Вы знаете, это только на первый взгляд может кого-то удивить. И глубоко ошибочно считать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного», — заверяет глава российского правящего режима.

Он утверждает, что речь идет «о серьезных планах с американской стороны относительно Гренландии».

«Эти планы имеют давние исторические корни и очевидно, что США и впредь на системной основе будут продвигать геополитические, военно-политические и экономические интересы в Арктике. Что касается Гренландии, это вопрос, который касается двух конкретных государств и нас никак не касается», — заверил Путин.

Российский диктатор в очередной раз устроил своеобразный «исторический ликбез» и заявил, что такие планы США имели еще в 60-е годы XIX века. Мол, тогдашняя американская администрация «рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии».

«Но эта идея не получила тогда поддержку конгресса. Напомню, что до 1868 года в американских газетах высмеивали покупку Аляски. Ее называли безумием, „ледяным ящиком“ и „садом белых медведей Эндрю Джонсона“, тогдашнего президента США. Но его предложения относительно Гренландии провалились. Аляска, — наверное, оценивается в самих США совсем иначе, как и деятельность президента Эндрю Джонсона», — поделился своим представлением об истории глава Кремля.

По его словам, в 1910 году «было подготовлено трехстороннее соглашение об обмене территориями между США, Германией и Данией».

«В результате Гренландия отошла бы США, но соглашение сорвалось тогда. Во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии. После окончания войны США предложили Дании выкупить эти острова», — продолжал развивать эту тему так называемый «лидер» РФ.

Поэтому якобы «нечего удивляться» тому, что происходит сегодня, подытожил свои размышления Путин.

Напомним, Трамп попытался объяснить, зачем ему понадобилась Гренландия.