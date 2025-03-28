Мадуро грязно оскорбил Рубио

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал государственного секретаря США Марко Рубио идиотом. Политик сделал резкое заявление.

Накануне, в четверг, американский чиновник сказал на пресс-конференции в Гайане, что «силовые действия Каракаса против этой страны или объектов Exxon Mobil стали бы очень большой ошибкой, а военно-морские сил США способны добираться почти куда угодно».

На это венесуэльский лидер заявил: «Демократия – вот, чего мы хотим, демократия – вот, что мы строим в мире. Нет, говорят, это режим. И тут появляется этот идиот Марко Рубио, угрожающий Венесуэле из Гайаны. Идиот! Венесуэле не угрожают, потому что это родина освободителей, родина Симона Боливара».

Ранее Мадуро выдвинул против Маска серьезное обвинение.