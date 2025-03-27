ДТЭК просит о помощи, получая при этом 1 миллиард дивидендов, - СМИ

Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) просит о помощи на восстановление, но при этом выводит миллиард на дивиденды. Об этом пишут украинские СМИ.

Отмечается, что, несмотря на активные призывы к международному сообществу и украинскому государству предоставить финансовую помощь для восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры, одесское отделение энергетического гиганта ДТЭК приняло решение о выплате дивидендов своим акционерам в размере... почти 1 миллиард гривен.

В соответствии с проектом решения общего собрания акционеров, опубликованного на официальном сайте компании , планируется:

Во-первых, утвердить чистую прибыль за 2024 год в размере 1278356000 грн;

Во-вторых, 961,4 млн. грн. направить на выплату дивидендов.

Как это понимать?

Такое странное решение ДТЭК вызывает, мягко говоря, недоумение и возмущение в обществе. В частности, в Одесской области, где жители регулярно остаются без света из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

Почему? Да потому что параллельно с выплатой дивидендов компания ДТЭК обращается к правительству и международным партнерам с просьбой о финансовой поддержке для восстановления ТЭС, подстанций и ЛЭП.

Недавно посол кампании ДТЭК Александр Усик во время показательной тренировки на разрушенной ТЭС заявил: «Украине нужна помощь мира в восстановлении энергетики — это наша общая битва».

Совет для ДТЭК

Как пишут СМИ, в контексте подобных обращений логично ожидать, что компания часть прибыли направит на восстановление критической инфраструктуры, а не на выплаты акционерам, особенно в условиях войны и нехватки ресурсов в энергосистеме страны.

Справка

¦ДТЭК — крупнейшая частная энергетическая компания Украины, интегрирующая предприятия угледобывающей, тепловой энергетики и дистрибуции электроэнергии.

Структура и деятельность ДТЭК: