ДТЭК просит о помощи, получая при этом 1 миллиард дивидендов, - СМИ

Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) просит о помощи на восстановление, но при этом выводит миллиард на дивиденды. Об этом пишут украинские СМИ.
Отмечается, что, несмотря на активные призывы к международному сообществу и украинскому государству предоставить финансовую помощь для восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры, одесское отделение энергетического гиганта ДТЭК приняло решение о выплате дивидендов своим акционерам в размере... почти 1 миллиард гривен.
В соответствии с проектом решения общего собрания акционеров, опубликованного на официальном сайте компании , планируется:
- Во-первых, утвердить чистую прибыль за 2024 год в размере 1278356000 грн;
- Во-вторых, 961,4 млн. грн. направить на выплату дивидендов.
Как это понимать?
Такое странное решение ДТЭК вызывает, мягко говоря, недоумение и возмущение в обществе. В частности, в Одесской области, где жители регулярно остаются без света из-за ударов по энергетической инфраструктуре.
Почему? Да потому что параллельно с выплатой дивидендов компания ДТЭК обращается к правительству и международным партнерам с просьбой о финансовой поддержке для восстановления ТЭС, подстанций и ЛЭП.
Недавно посол кампании ДТЭК Александр Усик во время показательной тренировки на разрушенной ТЭС заявил: «Украине нужна помощь мира в восстановлении энергетики — это наша общая битва».
Совет для ДТЭК
Как пишут СМИ, в контексте подобных обращений логично ожидать, что компания часть прибыли направит на восстановление критической инфраструктуры, а не на выплаты акционерам, особенно в условиях войны и нехватки ресурсов в энергосистеме страны.
Справка
¦ДТЭК — крупнейшая частная энергетическая компания Украины, интегрирующая предприятия угледобывающей, тепловой энергетики и дистрибуции электроэнергии.
Структура и деятельность ДТЭК:
- Добыча угля и генерация электроэнергии: Компания производит добычу угля и производство электроэнергии на тепловых электростанциях, обеспечивая значительную часть энергетических потребностей страны.
- Распределение и поставка электроэнергии: ДТЭК управляет операторами систем распределения электроэнергии в разных регионах Украины, включая: ДТЭК Киевские ЭМ, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Одесские электросети.