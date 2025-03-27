Медик из США развенчал весьма популярный миф

Терапевт Майкл Чичак из Больницы милосердия Святой Элизабет Янгстаун в США развенчал популярный миф. Медик поведал, так ли полезна вода с солью.

По его словам, употребление воды с солью не всегда улучшает гидратацию организма, повышая риск обезвоживания.

Добавляется, что большинство людей получают достаточно натрия с пищей, а последствием его дополнительного потребления может стать гипертония.

Медик говорит, что важность гидратации всегда широко освещалась врачами и СМИ, пропагандирующими здоровый образ жизни.

Отмечается, что вода действительно снижает риск развития ряда патологий, включая головные боли, запоры, инфекции мочевыводящих путей и кожные заболевания.

Информируется, что употребление подсоленной воды вновь набирает популярность в социальных сетях. Люди уверяют, что морская соль способна оптимизировать гидратацию и усвоение питательных веществ.

Говорится: «Хотя все электролиты, включая натрий, действительно помогают усваивать жидкость, большинство людей уже потребляют достаточное количество натрия с пищей. Чрезмерное его потребление может скорее навредить здоровью, чем улучшить его».

Увы, переизбыток соли способен привести к гипертонии, болезням сердца и почек.

Сказано: «Обезвоживание вместо ожидаемого увлажнения может произойти из-за чрезмерного потребления соли, поскольку организм борется с дисбалансом натрия, забирая воду из клеток».

Также сообщается, что некоторым людям электролиты могут потребоваться при ускоренной потере жидкости. Организм быстро выводит влагу в жарком климате, во время тяжелого физического труда, а также при рвоте или диарее. Но даже в таких случаях напиток с натрием, калием и магнием является гораздо более эффективным и безопасным вариантом, чем просто соляной раствор.

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