УЕФА хочет вернуть Россию на международные соревнования, — The Independent

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в настоящее время предпринимает шаги к возвращению россиян на международные футбольные соревнования, пишет The Independent. По информации источников издания, некоторве чиновники хотели бы сделать это «уже завтра».

«Некоторые считают, что страну вообще не следовало выгонять. Внутреннее давление растет», — отмечает издание.

Как напоминает издание, ФИФА и УЕФА отстранили Россию после вторжения в Украину не из моральных побуждений. Этот шаг был предпринят, потому что по крайней мере 12 европейских ассоциаций отказались проводить с ними матчи.

Обычно в подобных обстоятельствах, как утверждает один из источников, страна, отказывающаяся играть, подвергается большему риску отстранения. В этом случае УЕФА и ФИФА в конечном итоге должны были выбрать между исключением 12 команд или только одной. Это стало вопросом «сохранения целостности соревнования», поэтому Россия была по сути отстранена по техническим причинам.

При этом чиновники, которые занимаются футболом, ожидают, что сначала с позицией по возвращению России выступит Международный олимпийский комитет, а затем Международная федерация хоккея, что создаст волну поддержки для футбола.

Напомним, сборная России по футболу планировала играть в чемпионате Центральной Азии.