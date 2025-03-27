В США вновь запустят угольные шахты

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление. По его словам, в стране возобновят работу угольных шахт.

Он сообщил: «Мы снова запускаем угольные шахты. Это будет чистый, красивый уголь. Современные технологии позволяют получать колоссальную мощность и при этом сокращать загрязнение».

Добавляется также, что министерства энергетики и внутренних дел координируют усилия для расширения добычи энергоресурсов:

Глава государства отметил: «Они работают рука об руку. Один отвечает за землю, другой за бурение».

При этом политик сослался на положительный опыт других стран в этой сфере, рассказав, что Германия строит все больше угольных электростанций, а Китай запускает по одной каждую неделю.

Резюмируется: «У нас уголь – мощнейший источник энергии».

Ранее Трамп попытался объяснить, зачем ему понадобилась Гренландия.