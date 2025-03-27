Китай призвал США к сближению

Посол Китая в США Се Фэн сделал громкое заявление. Оно прозвучало на приеме, посвященном 80-летию победы в Мировой антифашистской войне.

Дипломат сказал: «Развитие китайско-американских отношений достигло нового важного рубежа, и сейчас еще больше необходимо помнить о пройденном пути и двигаться вперед».

Он отметил: «Надеюсь, что Америка воспользуется мудростью истории, прислушается к голосу своего народа, будет двигаться с Китаем навстречу друг другу и следовать принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, чтобы вместе идти по правильному пути сосуществования Китая и США в новую эпоху».

Ранее мы писали, что Китай, РФ и Иран проведут совместные военно-морские учения.