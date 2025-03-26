Отопительный сезон завершается еще в одной области Украины

Отопительный сезон завершается во Львовской области. Об этом сказал глава местной ОВА Максим Козицкий.
Чиновник сообщил: «Учитывая существенное потепление, подписал распоряжение о завершении отопительного сезона во Львовской области».
Добавляется, что решение о завершении отопительного сезона органы местного самоуправления принимают, исходя из среднесуточной температуры воздуха.
Сказано, что отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, дошкольного и школьного образования и социально-медицинских учреждениях области проводят по письменным заявкам их руководителей.
Ранее стало известно, сколько должны киевляне за отопление и воду.