В Украине исчез еще один банк: стало известно, что случилось

НБУ ликвидировал банк «Портал». У него отозвали банковскую лицензию и исключили сведения о нем из Государственного реестра банков.

Стоит отметить, что это уже десятый банк, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без прекращения юридического лица.

Финансовый регулятор поведал, что 16 сентября прошлого года единственный акционер «Портала» принял решение о прекращении банковской деятельности без прекращения юридического лица.

После этого 20 февраля банк завершил работу.

Уточняется, что на 1 февраля банк занимал последнее место по размеру активов (268 миллионов гривен). В «Портале» не было средств физических и юридических лиц.

Ранее экономисты оценили рост ВВП Украины.