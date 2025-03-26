Одна из стран Африки хочет разместить у себя российские войска

Президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема сделал громкое заявление. Он заявил, что допускает размещение на территории страны российских войск, если такая инициатива будет выдвинута Кремлем.

Глава государства сказал: «Французы у нас приветствуются. Россияне, возможно, в будущем, если они захотят приехать, тоже будут желанными гостями».

Политик добавил, что не исключает участие никакой страны в обеспечении безопасности Габона.

По его словам, это может быть даже Китай.

Стоит напомнить, что французский военный контингент, который ранее составлял в Габоне около 1,2 тысячи человек, был сокращен до двухсот военных.

Ранее мы писали, что еще одна страна размышляет над отправкой миротворцев в Украину.