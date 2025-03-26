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Новости > Польша оценила шансы Украины стать членом НАТО

Польша оценила шансы Украины стать членом НАТО

Александр Панько
26.03.25 14:12
237
Польша оценила шансы Украины стать членом НАТО

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш оценил шансы Украины стать членом НАТО. Чиновник настроен скептически.

Он сказал: «Полагаю, что последняя встреча министров обороны стран НАТО ясно и выразительно показала, что НАТО хочет поддерживать Украину».

Добавляется: «Я не думаю, чтобы кто-либо в обозримом будущем решил направить Украине приглашение к членству в Альянсе, если этого не сделано в Вашингтоне на последнем саммите НАТО».

Ранее Украина озвучила НАТО основные потребности для достижения устойчивого мира.

Тэги: Украина, мир, НАТО, политика, война

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