Польша оценила шансы Украины стать членом НАТО

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш оценил шансы Украины стать членом НАТО. Чиновник настроен скептически.

Он сказал: «Полагаю, что последняя встреча министров обороны стран НАТО ясно и выразительно показала, что НАТО хочет поддерживать Украину».

Добавляется: «Я не думаю, чтобы кто-либо в обозримом будущем решил направить Украине приглашение к членству в Альянсе, если этого не сделано в Вашингтоне на последнем саммите НАТО».

Ранее Украина озвучила НАТО основные потребности для достижения устойчивого мира.