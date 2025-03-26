Сотрудники СБУ предотвратили теракты в Тернополе и Запорожье

Сотрудники СБУ задержали двух российских агентов, которые готовили двойной теракт возле ТЦК в Тернополе. Об этом спецслужба сообщила в среду, 26 марта.

Установлено, что сначала сообщники врага планировали подорвать припаркованный возле ТЦК служебный автомобиль. Вторая взрывчатка должна была сработать после прибытия на место происшествия экстренных служб.

«Таким образом, российские спецслужбы планировали не только убить максимальное количество граждан Украины, но и ликвидировать своих агентов как „лишних свидетелей“», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что на россиян работали двое наркозависимых из Полтавщины: 42-летний мужчина и его 30-летняя сожительница. Они искали деньги «на дозу» на Телеграм-каналах и там их завербовал российский спецслужбист, по указанию которого пара прибыла в Тернополь для подготовки теракта.

Агенты арендовали квартиру и хранили два самодельных взрывных устройства, оснащенных дополнительными элементами поражения в виде гаек и электронными средствами дистанционного подрыва.

СБУ раскрыла агентов еще на начальном этапе их деятельности и задержала, когда они направлялись со взрывчаткой к месту запланированного теракта.

Фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям о приготовлении к совершению террористического акта и незаконном обращении со взрывчатыми веществами (ч.2 ст.258, ч.1 ст.263 УК Украины). В настоящее время они находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее в среду стало известно, что СБУ предотвратила теракт в Запорожье. Там также задержана агентурная пара РФ, которая готовила взрыв возле местной военной части 25 марта — в годовщину создания СБУ.

Напомним, глава СБУ Василий Малюк стал целью номер один для Путина.