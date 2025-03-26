Водителям по всей Европе грозят единые запреты на вождение

В Европейском Союзе согласовали новые жесткие меры против нарушителей правил дорожного движения. Если водитель серьезно нарушит правила в одной из стран ЕС, ему может быть запрещено садиться за руль по всей Европе. Об этом сообщает BILD в среду, 26 марта.

Отмечается, что это касается даже тех случаев, когда водитель имеет права, выданные в другой стране ЕС.

Сейчас в Европейском Союзе действует правило, согласно которому страна, не выдавшая водительское удостоверение, может запретить управление автомобилем только на своей территории. Новый закон предполагает, что страна, выдавшая права, будет обязана признать и поддержать такое ограничение, если оно наложено другим членом ЕС.

Нововведение коснется, прежде всего, серьезных нарушений — например, вождения в нетрезвом состоянии или ДТП с летальным исходом. Чтобы запрет стал общеевропейским, в стране, где он был наложен, должна быть назначена пауза в управлении минимум на три месяца, а все апелляции должны быть исчерпаны.

Соглашение между Европарламентом и странами ЕС пока что предварительное — его еще нужно формально утвердить. Когда именно это произойдет, пока неясно, отмечает издание.

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