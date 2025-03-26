Польша готовится к нападению России

Польша сможет обороняться от нападения противника в течение одной-двух недель. За это время должна прибыть помощь союзников по НАТО. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский, сообщает Polsat News.

Он отметил, что все зависит от ситуации, которая может возникнуть при соприкосновении с противником, пояснил он.

«Я думаю, в зависимости от того, как будет вестись эта борьба, эта оборона может осуществляться в течение недели или двух при сегодняшних уровнях запасов», — сказал он.

Глава Бюро национальной безопасности заявил, что в польской армии по-прежнему имеется смесь старой и новой техники, а нехватка боеприпасов в основном касается устаревшей техники.

«Все эти боевые средства и платформы, которые мы ввели в вооруженные силы в последние годы, также снабжаются боевыми средствами параллельно (...). В этом случае ситуация выглядит намного лучше», — сказал Луковский.

Отвечая на вопрос, правда ли, что у Польши есть запас боеприпасов только на пять дней войны, он сказал: «Это зависит от того, о каких боевых средствах идет речь, о каком оборудовании».

Напомним, Россия спрогнозировала 15 сценариев возможных военных конфликтов до 2045 года. Шесть из них связаны с северной Европой.