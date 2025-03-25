Во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком – есть пострадавшие

Кровавое ДТП произошло во Львовской области вечером понедельника, 24 марта. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что на автодороге Тернополь – Львов – Рава-Русская в селе Плугов случилось столкновение автобуса Neoplan, которым управлял 39-летний житель Хмельницкого, и грузовика MAN под управлением 41-летнего жителя Тернополя.

Правоохранители говорят: «В результате аварии получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения семь пассажиров автобуса: 14-летняя девушка и две женщины в возрасте 40 и 48 лет из Винницкой области, 38-летняя женщина и 52-летний мужчина из Черкасской области, 53-летняя жительница Днепропетровской области и 37-летний житель Хмельницкой области».

Добавляется, что по факту инцидента следователи Золочевского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в Киеве автобус на большой скорости протаранил несколько авто и вылетел на тротуар.