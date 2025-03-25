Киевлянин получил серьезный срок за убийство собаки

Житель Киева получил 7,5 лет лишения свободы за убийство собаки. Он сбросил бедное животное с лестницы.

Об этом сообщает Киевской городской прокуратуры.

Информируется следующее: «При поддержании публичного обвинения прокурорами Днепровской окружной прокуратуры города Киева Днепровским районным судом объявлен обвинительный приговор 31-летнему киевлянину за жестокое обращение с бездомной собакой, что привело к гибели животного (ч. 3 ст. 299 УК Украины)».

Добавляется: «Мужчина, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, приговорен к 7,5 годам лишения свободы».

Отмечается также, что кадры жестокого обращения с животным зафиксировали камеры наблюдения в доме.

Примечательно, что сам обвиняемый своей вины в суде не признал, но сказал, что собаку действительно столкнул с лестницы, однако заявил, что убил ее кто-то другой, возможно, соседи.

Его слова были опровергнуты выводами экспертиз.

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