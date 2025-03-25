Синоптики предупредили, что в ближайшие дни украинцев ждет дождливая погода

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что ночью вторника, 25 марта, в северных, большинстве западных и центральных областей, а днем местами на Левобережье и в Карпатах пройдут дожди. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью 3-8 тепла, днем плюс 9-14, на юге 13-18 тепла.

В Киеве завтра ночью пройдет дождь, днем будет сухо. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Ночью 6-8 тепла, днем плюс 11-13.

Также информируется, что в среду, 26 марта, ночью в восточных областях, а днем в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье местами пройдут дожди. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью 1-6 тепла, днем плюс 9-14, на Закарпатье и в южных областях 13-18 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью 2-4 тепла, днем плюс 11-13.

Ранее мы писали, что в Киеве зафиксировано два температурных рекорда.