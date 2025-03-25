Ученые расшифровали 1900-летний папирус времен Римской империи

Исследователи расшифровали 1900-летний свиток, описывающий напряженное судебное разбирательство во время римской оккупации Израиля.

Как пишет Live Science, находка раскрывает больше информации об уголовных делах того времени и дает ответ на давний вопрос о рабовладении в регионе.

В 2014 году исследователь сделал удивительное открытие: он нашел самый длинный греческий папирус, когда-либо найденный в Иудейской пустыне.

Документ был классифицирован как написанный на набатейском языке, древнем арабском диалекте.

«Когда я увидела, что на нем написано „набатейский“, я воскликнула: „Для меня это греческий!“», — сказала эксперт по папирусу Ханна Коттон из Еврейского университета в Иерусалиме.

Отмечается, что в течение следующего десятилетия Коттон собрала команду экспертов для расшифровки 133-строчного текста, в котором подробно описываются судебные разбирательства, когда регион был провинцией Римской империи. Работа ее команды над документом была опубликована в журнале Tyche.

Исследователи обнаружили, что папирус содержал набор заметок, которые прокурор мог использовать для подготовки к судебному разбирательству перед римскими чиновниками во время правления императора Адриана (117–138 гг. н. э.) и до начала восстания Бар-Кохбы в 132 г. н. э. — крупного еврейского восстания против Римской империи. Соавтор исследования Авнер Экер, эпиграфист или исследователь древних надписей из Еврейского университета в Иерусалиме, сказал: «Это наиболее документированное римское судебное дело из Иудеи, помимо суда над Иисусом».

Интерестно, что судебное дело, упомянутое в тексте папируса, было сосредоточено на двух людях — Гадалиасе и Саулосе, — которые подделывали документы, связанные с продажей и освобождением рабов, чтобы обойти уплату римских налогов.

«Подделка документов и налоговое мошенничество влекли за собой суровые наказания по римскому праву, включая каторжные работы или даже смертную казнь», — заявила соавтор исследования Анна Долганов, эксперт по папирусу в Австрийской академии наук.

Согласно исследованию, документ также содержал наспех записанную стенограмму судебного разбирательства и заметки одного прокурора другому, в которых обсуждалась стратегия.

Однако значительная часть папируса отсутствует, что мешает исследователям полностью понять смысл текста. Недостающие детали включают место проведения судебного разбирательства, место проживания обвиняемых и то, были ли они римскими гражданами.

Отмечается, что переведенный папирус действительно дает доказательства для широко обсуждаемого вопроса: владели ли древние евреи рабами. В папирусе говорится, что по крайней мере одна еврейская семья — семья Саулоса и его отца — владела несколькими рабами, но неясно, были ли эти рабы сами евреями.

Документ не дает четкого решения по судебному делу, которое могло быть прервано восстанием Бар-Кохбы. Восстание могло заставить владельца свитка поспешно выбросить его в пещерах Иудейской пустыни, где он пролежал почти два тысячелетия вместе с другими свитками Мертвого моря.

Напомним, в Индии пообещали заплатить миллион долларов тому, кто расшифрует 5000-летний манускрипт.