Китай сделал заявление по поводу миротворцев

Информация о том, что Китай обсуждает миротворческую роль в Украине, «не соответствует действительности». Об этом сказал spokesman МИД Китая Го Цзякунь на пресс-конференции в понедельник, 24 марта.

«Информация совершенно не соответствует действительности. Позиция Китая по поводу „украинского кризиса“ (так в Китае называют агрессивную войну России против Украины) является последовательной и четкой», — сказал он.

Вместе с тем Го Цзякунь сообщил, что на днях так называемая группа «Друзей мира» провела встречу в Нью-Йорке.

«Они обсудили последние события „украинского кризиса“ и перспективы достижения прочного мира... Члены Группы подчеркнули, что конфликт, возможно, приближается к переломному моменту, и приветствовали недавнюю динамику мирных переговоров», — отметил spokesman.

Он добавил, что «Китай продолжит работать с международным сообществом, чтобы сделать более рациональные голоса для мирных переговоров слышимыми, создать условия для прекращения конфликта и содействия мирным переговорам, наращивать импульс и играть активную и конструктивную роль в политическом урегулировании «кризиса».

Напомним, Китай может отправить свои войска на временно оккупированные территории Украины.