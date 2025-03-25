В Раде хотят отставки Уиткоффа после слов о «референдумах»

Специального посланника президента США Стива Уиткоффа необходимо отозвать с должности из-за его заявлений о так называемых «референдумах» России на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в эфире «Радио Свободы».

Как отметил Мережко, слова Уиткоффа были шокирующими и позорными.

«Он ретранслирует российскую пропаганду. И у меня вопрос, кем он является? Он посланник Трампа (Дональд Трамп, глава Белого дома), или, может, он посланник Путина (Владимир Путин, диктатор России)? У меня нет ответа на этот вопрос. Как это объяснить? Я считаю, что худшее в этой ситуации, самое опасное то, что господин Уиткофф в этом интервью говорит, что «я представляю интересы Трампа, я выражаю его точку зрения», — заявил Мережко.

Он добавил, что Трамп должен дезавуировать заявления Уиткоффа как противоречащие позиции Белого дома, а спецпредставителя необходимо отозвать с должности.

Мережко выразил надежду, что в окружении Трампа не разделяют мнения спецпредставителя. По его словам, государственный секретарь Марко Рубио и советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц понимают, о чем идет речь и не придерживаются таких же взглядов, как и Уиткофф.

«Я надеюсь, что это исключение, что это не точка зрения самого президента. Но ответить на этот вопрос может только сам Трамп: он может либо подтвердить, что он согласен с такими ужасными взглядами, либо отрицать их», — добавил народный депутат.

Недавно Уиткофф дал интервью скандальному ведущему Такеру Карлсону. Спецпредставитель говорил о полномасштабной войне в Украине, перемирии, а также намерении страны вступить в НАТО. По его словам, «самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона». По его мнению, речь идет о: «Донбассе, Крыме, Луганске и еще двух других». Он отметил, что эти территории якобы являются «русскоязычными» и там проводились «референдумы», во время которых «большинство людей высказалось за то, чтобы быть под властью России».

Напомним, специальный представитель президента США Стивен Уиткофф считает, что глава РФ Владимир Путин, мол, «не имеет намерения захватывать всю Европу».