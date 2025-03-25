Американцы узнали о попугаях кое-что удивительное

Эксперты из Нью-Йоркского университета здравоохранения в Лангоне (США) узнали о волнистых попугаях кое-что неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что поведение нейронов в мозге людей и этих птиц во время говорения является сходным.

Специалисты проанализировали мозг волнистых попугайчиков (Melopsittacus undulatus), известных своей общительностью и болтливостью.

Во время опыта исследователи отслеживали поведение нервных клеток в мозге четырех попугаев, когда те издавали свои характерные щебетания.

Оказалось, активность клеток в переднем аркопаллиуме (аналоге миндалевидного тела мозга у млекопитающих) птиц непосредственно связана с производимыми звуками.

Нейробиолог Майкл Лонг, руководящий проектом, сравнил эту организацию с клавиатурой, которая может воспроизводить различные звуки – согласные, гласные и тона. Данная система оказалась удивительно гибкой и по своей структуре напоминающей человеческую.

Указывается, что это открытие может быть примером конвергентной эволюции – когда два вида решают схожие задачи, развивая подобные механизмы.

Сказано: «Попугаи и люди развили схожие нейронные системы для производства звуков, что может изменить наше восприятие человеческой исключительности».

Сейчас американцы трудятся над тем, чтобы разгадать, о чем именно говорят эти птицы, используя машинное обучение для анализа их щебетаний. Не исключается, что их язык имеет гораздо больше общего с человеческим, чем раньше предполагалось.

Ранее мы писали, что редкая птица оказалась под угрозой вымирания.