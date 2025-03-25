Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американцы узнали о попугаях кое-что удивительное

Американцы узнали о попугаях кое-что удивительное

Агата Кловская
24.03.25 14:38
268
Американцы узнали о попугаях кое-что удивительное

Эксперты из Нью-Йоркского университета здравоохранения в Лангоне (США) узнали о волнистых попугаях кое-что неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что поведение нейронов в мозге людей и этих птиц во время говорения является сходным.

Специалисты проанализировали мозг волнистых попугайчиков (Melopsittacus undulatus), известных своей общительностью и болтливостью.

Во время опыта исследователи отслеживали поведение нервных клеток в мозге четырех попугаев, когда те издавали свои характерные щебетания.

Оказалось, активность клеток в переднем аркопаллиуме (аналоге миндалевидного тела мозга у млекопитающих) птиц непосредственно связана с производимыми звуками.

Нейробиолог Майкл Лонг, руководящий проектом, сравнил эту организацию с клавиатурой, которая может воспроизводить различные звуки – согласные, гласные и тона. Данная система оказалась удивительно гибкой и по своей структуре напоминающей человеческую.

Указывается, что это открытие может быть примером конвергентной эволюции – когда два вида решают схожие задачи, развивая подобные механизмы.

Сказано: «Попугаи и люди развили схожие нейронные системы для производства звуков, что может изменить наше восприятие человеческой исключительности».

Сейчас американцы трудятся над тем, чтобы разгадать, о чем именно говорят эти птицы, используя машинное обучение для анализа их щебетаний. Не исключается, что их язык имеет гораздо больше общего с человеческим, чем раньше предполагалось.

Ранее мы писали, что редкая птица оказалась под угрозой вымирания.

Тэги: ученые, мир, наука, попугай

Комментарии

Статьи

14.03.25 11:36

БЭБ против Айбокс Банк: несмотря на давление, досудебное расследование начинается

Автор: Александр Панько

Дайджест

«Грязное» жилье для должностных лиц МВД: Вадим Дзюбинский, Сергей Преутеса и другие очень неплохо устроились
24.03.25 15:19

«Грязное» жилье для должностных лиц МВД: Вадим Дзюбинский, Сергей Преутеса и другие очень неплохо устроились

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.03.25 16:56

Ученые расшифровали 1900-летний папирус времен Римской империи

24.03.25 16:30

Синоптики предупредили, что в ближайшие дни украинцев ждет дождливая погода

24.03.25 16:03

Киевлянин получил серьезный срок за убийство собаки

24.03.25 15:42

Китай сделал заявление по поводу миротворцев

24.03.25 15:39

Шведы поведали о вреде офисного кофе

24.03.25 14:42

В Раде хотят отставки Уиткоффа после слов о «референдумах»

24.03.25 14:32

Иран отказался от прямых переговоров с США

24.03.25 13:46

Путин рушит надежды Трампа на быстрое перемирие в Украине, — The Telegraph

24.03.25 13:28

Стало известно, сколько должны киевляне за отопление и воду

24.03.25 13:46

Путин рушит надежды Трампа на быстрое перемирие в Украине, — The Telegraph

24.03.25 13:20

В ОП раскрыли детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

24.03.25 09:52

Трамп уверен, что способен остановить Путина

21.03.25 13:22

Миротворческие силы в Украине будут включать авиацию и флот союзников, — СМИ

21.03.25 12:22

ЕС не согласовал €5 млрд на снаряды Украине, — СМИ

21.03.25 11:47

Зеленский заявил о шаге назад в вопросе завершения войны

21.03.25 09:02

Сборная Украины оформила фантастический камбэк в матче против Бельгии

20.03.25 14:44

Генштаб подтвердил поражение аэродрома «Энгельс»

20.03.25 11:50

У Трампа рассказали о возможной встрече с Путиным для обсуждения мира в Украине. В кремле отреагировали

20.03.25 11:19

В Украину прибыли дополнительные самолеты F-16

19.03.25 16:42

Ученые рассказали о смертельной опасности белого вина

18.03.25 09:36

Зеленский сказал, когда заработает 30-дневное прекращение огня

18.03.25 12:40

За неделю в Киеве от гриппа умерли семеро людей

19.03.25 15:28

Синоптики напророчили украинцам скорое потепление

18.03.25 15:37

Американцы объяснили, чем опасен сухой воздух

18.03.25 14:01

Ученые установили, людей с какой группой крови чаще всего кусают клещи

20.03.25 11:50

У Трампа рассказали о возможной встрече с Путиным для обсуждения мира в Украине. В кремле отреагировали

18.03.25 14:36

Обнаружен неожиданный вред аспирина

18.03.25 15:48

В Китае женщине пересадили свиную почку

18.03.25 08:52

Трамп сделал громкое заявление по поводу украинских солдат в Курской области

Фото и Видео
ДНК Путина подтверждает его родство с Гитлером, — СМИ
ДНК Путина подтверждает его родство с Гитлером, — СМИ
ДНК Путина подтверждает его родство с Гитлером, — СМИ
ДНК Путина подтверждает его родство с Гитлером, — СМИ
Генштаб подтвердил поражение аэродрома «Энгельс»
Генштаб подтвердил поражение аэродрома «Энгельс»
Вебкам-модель Мария Ковальчук попала в больницу
Вебкам-модель Мария Ковальчук попала в больницу
Ким Кардашьян провела ночь с человекоподобным роботом Tesla
Ким Кардашьян провела ночь с человекоподобным роботом Tesla
В центре Одессы хладнокровно убили известного активиста Демьяна Ганула
В центре Одессы хладнокровно убили известного активиста Демьяна Ганула
Трамп высмеял носки Вэнса
Трамп высмеял носки Вэнса
Трамп демонстративно купил Tesla у Маска
Трамп демонстративно купил Tesla у Маска
Украина приняла идею США, слово за РФ, — Зеленский
Украина приняла идею США, слово за РФ, — Зеленский
В США самолет едва не упал на дом престарелых
В США самолет едва не упал на дом престарелых
В Южной Америке впервые родился полярный медведь
В Южной Америке впервые родился полярный медведь
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди