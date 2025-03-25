Иран отказался от прямых переговоров с США

Иран не собирается проводить прямые переговоры с США. Об этом сказал министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

Дипломат отметил: «Учитывая ежедневно высказываемые обвинения, ежедневно заявляемую политику, ежедневно выставляемые неразумные и неприемлемые требования, мы не будем вступать ни в какие прямые переговоры с американской стороной».

Он добавил: «Впрочем, путь для непрямых переговоров открыт, и мы можем сделать это, используя несколько каналов».

Ранее мы писали, что Китай, РФ и Иран проведут совместные военно-морские учения.