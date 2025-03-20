Госдеп США опроверг слухи об удалении базы данных похищенных детей Украины

Накануне западные СМИ писали о том, что в США возможно была удалена база данных похищенных Россией украинских детей, но это не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга.

Ряд СМИ, в том числе и Washington Post (WP) писали о том, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа прекратила финансируемую американскую инициативу, которая документировала российские военные преступления. В частности это коснулось якобы и базы данных о массовой незаконной депортации украинских детей в Россию.

Прокуроры, расследующие уголовные дела против России, в том числе и дело Международного уголовного суда (МУС) против диктатора Владимира Путина, потеряли доступ ко всем данным.

«Исследователи потеряли доступ к огромному количеству информации, включая спутниковые снимки и биометрические данные, которые позволяли отследить личности и местонахождение 35 000 детей из Украины», — писало WP.

«У нас есть основания полагать, что данные из базы были окончательно удалены. Если это правда, это будет иметь разрушительные последствия», — говорилось в письме группы конгрессменов от Демократической партии США к госсекретарю Марко Рубио.

Как отметила Брюс, все слухи об удалении базы данных являются неправдой.

«Поэтому, это неправда. Данные существуют. Они не были под контролем Государственного департамента, но мы знаем, кто управляет ими и веб-сайтом. И мы точно знаем, что данные существуют, они не были удалены и не исчезли», — добавила она.

Напомним, Трамп закрыл программу по отслеживанию украденных Россией украинских детей.