Ученые рассказали, когда человечество начало глупеть

Начиная с 2010-го человечество начало быстро глупеть. Об этом сказано в докладе Programme for International Student Assessment.

Ученые говорят, что об этом свидетельствуют данные проведенных международных тестов.

При этом, как подчеркивается, проблемы с вниманием и аналитическим мышлением проявляются не только у подростков, но и у взрослых людей.

Указывается, что сразу 25% взрослых в развитых странах не могут решить даже простые математические задачи, а в США этот показатель достигает 35%.

В чем же причина?

Специалисты называют растущую зависимость общества от цифровых технологий и клиповое мышление, при котором человек воспринимает информацию фрагментарно, короткими кусками и яркими образами.

Так, информируется, что с 2015-го года у молодых людей все чаще возникают проблемы с концентрацией.

Сказано, что молодежь все чаще заменяет активное глубокое мышление на просмотр ленты социальных сетей.

Исследователи рассказывают, что особенно заметны проблемы с грамотностью и вычислениями в странах с высоким уровнем дохода, что связывают с влиянием смартфонов, быстрого интернета и социальных сетей, которые стимулируют выброс дофамина без значительных усилий.

Резюмируется, что перегрузка информацией из социальных медиа и других источников ведет к систематической усталости, что также ухудшает когнитивные способности.

Ранее был составлен список самых счастливых стран.