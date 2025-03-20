СМИ рассказали о специфических отношениях между Макроном и Трампом

Стало известно о специфических отношениях между президентами Франции и США Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом. О них, ссылаясь на инсайдеров, передает Bloomberg.

В публикации сказано: «Эммануэль Макрон считает, что Дональд Трамп ценит личные связи. Президент Франции сказал помощникам, что, хотя американский лидер не очень хороший слушатель, если вы найдете правильный аргумент, вы сможете привлечь его внимание».

Указывается также: «Пока европейские лидеры изо всех сил пытаются отслеживать ход мыслей Белого дома, давние отношения Эммануэля Макрона с Дональдом Трампом наделяют французского лидера важной ролью: он стал своего рода точкой отсчета во взаимодействии с президентом США».

Сообщается, что лидер одной из стран Южной и Северной Америки обращался к Эммануэлю Макрону с просьбой помочь найти подход к Дональду Трампу.

Добавляется, что французский лидер после прошедшего в марте саммита ЕС связывался с американским коллегой и в течение получаса обсуждал с ним итоги мероприятия.

Также говорится: «Эммануэль Макрон двигается в сторону конфликта с Дональдом Трампом из-за продвижения поддержки Украины. В то время как президент США в последние недели активизировал усилия по организации прекращения огня в Украине, лидер Франции провел встречу военачальников из более тридцати стран».

Резюмируется, что желание Эммануэля Макрона уговорить союзников продолжать поддерживать нашу страну может привести к его конфликту с Дональдом Трампом.

Ранее мы писали, что Франция исключает демилитаризацию Украины.