Составлен список самых счастливых стран: Украина не попала в первую сотню

Опубликован свежий World Happiness Report. Названы самые счастливые страны мира
Рейтинг восьмой раз кряду возглавила Финляндия.
За ней следуют Дания и Исландия.
Украина заняла в списке лишь 111-е место.
При этом Россия находится в нем на 66-й позиции.
Самой же несчастной страной стал Афганистан. Рядом с ним идут Сьерра-Леоне, Ливан, Малави, Зимбабве, Ботсвана, Демократическая Республика Конго и Йемен.
Стоит напомнить, что впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012-м году.
Справка:
Исследование «Всемирного доклада о счастье» использует шесть ключевых факторов для объяснения различий в отчетах об уровне счастья в разных странах мира: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции.
Ранее канадцы раскрыли интересный секрет счастья.