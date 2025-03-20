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Новости > Составлен список самых счастливых стран: Украина не попала в первую сотню

Составлен список самых счастливых стран: Украина не попала в первую сотню

Агата Кловская
20.03.25 13:35
123
Составлен список самых счастливых стран: Украина не попала в первую сотню

Опубликован свежий World Happiness Report. Названы самые счастливые страны мира

Рейтинг восьмой раз кряду возглавила Финляндия.

За ней следуют Дания и Исландия.

Украина заняла в списке лишь 111-е место.

При этом Россия находится в нем на 66-й позиции.

Самой же несчастной страной стал Афганистан. Рядом с ним идут Сьерра-Леоне, Ливан, Малави, Зимбабве, Ботсвана, Демократическая Республика Конго и Йемен.

Стоит напомнить, что впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012-м году.

Счастье

Справка:

Исследование «Всемирного доклада о счастье» использует шесть ключевых факторов для объяснения различий в отчетах об уровне счастья в разных странах мира: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции.

Ранее канадцы раскрыли интересный секрет счастья.

Тэги: Украина, мир, Финляндия, счастье

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