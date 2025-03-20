ООН зафиксировала новые ужасные преступления России в Украине, — МИД

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине задокументировала новые преступления России против человечности. Она подчеркивает важность привлечения ответственных лиц к суду. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что в течение третьего года своей работы Комиссия зафиксировала дополнительные грубые нарушения прав человека и международного гуманитарного права российскими оккупантами в Украине. Эксперты нашли неопровержимые доказательства и свидетельства ужасных преступлений, которые систематически совершает Россия в ходе вооруженной агрессии против украинского государства.

Доклад Комиссии показывает, что Российская Федерация продолжает пытать гражданских и военнопленных, удерживать заложников в нечеловеческих условиях, использовать сексуальное насилие как метод пыток, в частности к задержанным мужчинам. Она содержит вопиющие факты многочисленных казней военнопленных и внедрения российским командованием политики «не брать в плен», что является прямым и циничным нарушением Женевских конвенций.

«Комиссия прямо указывает: массовые и систематические пытки и насильственные исчезновения являются не просто военными преступлениями, а элементами спланированной государственной политики России, которая действует с чувством полной безнаказанности», — отметили в МИД.

Такие действия Комиссия квалифицирует как преступления против человечности, что влечет за собой самый высокий уровень международной ответственности.

Выводы Комиссии подчеркивают насущную потребность в продолжении дальнейшего международного расследования всех преступлений РФ, привлечении виновных к ответственности, создании специального трибунала по преступлению агрессии и усилении санкционного давления.

Напомним, в ООН пересчитали украинских беженцев.