Польша планирует заминировать границу с РФ и Беларусью

Польша планирует разместить противопехотные мины на границах с Россией и Беларусью в рамках проекта Восточный щит. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Павел Бейда, передает RMF24

«У нас нет другого выхода. Ситуация на границе серьезная. Я говорю о польско-белорусской и польско-российской границе... Это будет одним из элементов Восточного щита», — сказал он.

В Польше нет противопехотных мин, но есть «возможности их произвести», отметил Бейда.

«Это будут делать заводы Польской вооруженной группы, но я не хочу углубляться в детали. Речь идет о заказе на несколько сотен тысяч, можно говорить о миллионе», — рассказал он.

Напомним, Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью.