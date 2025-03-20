Трамп призвал ФРС снизить процентную ставку

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему снизить процентную ставку. Политик сделал заявление в социальной сети Truth Social.

Он написал: «ФРС было бы намного лучше снижать ставки, поскольку пошлины США начинают проникать в экономику. Поступайте правильно. 2 апреля – это день освобождения в Америке».

Стоит добавить, что накануне руководство ФРС по итогам мартовского заседания сохранило базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых.

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