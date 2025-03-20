Еще одна страна пожелала стать площадкой для переговоров по Украине

Австрия желает стать площадкой для переговоров по Украине. Об этом сказала министр по европейским делам страны Клаудиа Плакольм.

Пресс-служба ее ведомства сообщает: «Назначенный министр по европейским делам Клаудиа Плакольм отчиталась о подготовительном заседании Совета по общим вопросам, на котором она, в частности, подчеркнула готовность Австрии быть площадкой и посредником для мирных переговоров между Россией и Украиной».

Такое заявление чиновница сделала накануне во время встречи с евродепутатами в главном комитете ЕС.

Добавляется, что на встрече также присутствовали канцлер Кристиан Штокер и министр иностранных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер.

Ранее Белый дом сообщил важную деталь о разговоре Трампа и Зеленского.