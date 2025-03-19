Путин пообещал временно не наносить удары по украинской энергетике

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Его тезисы озвучили в Кремле.

Там, среди прочего, поведали: «В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры».

Добавляется: «Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду».

Ранее Трамп сделал ряд заявлений по поводу Украины после переговоров с Путиным.