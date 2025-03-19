Путин дал Трампу громкое обещание

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Была поднята тема обмена пленных с Украиной.

В Кремле сообщили: «Владимир Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными в формате 175 на 175 человек».

Также уверяется: «Кроме этого, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях».

Ранее Трамп сделал ряд заявлений по поводу Украины после переговоров с Путиным.