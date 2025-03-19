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Новости > Путин дал Трампу громкое обещание

Путин дал Трампу громкое обещание

Александр Панько
19.03.25 09:13
69
Путин дал Трампу громкое обещание

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Была поднята тема обмена пленных с Украиной.

В Кремле сообщили: «Владимир Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными в формате 175 на 175 человек».

Также уверяется: «Кроме этого, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях».

Ранее Трамп сделал ряд заявлений по поводу Украины после переговоров с Путиным.

Тэги: США, Украина, Владимир Путин, Россия, мир, политика, война, Дональд Трамп, пленные

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