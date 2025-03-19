Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 898 070 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 19 марта.

Сообщается, что были ликвидированы уже 898 070 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 364 танка, 21 523 боевые бронированные машины, 24 704 артиллерийские системы, 1 320 РСЗО, 1 107 средств ПВО, 370 самолетов, 331 вертолет, 29 716 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 121 крылатая ракета, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 41 003 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 780 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.