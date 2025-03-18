В Карпаты вернулась суровая зима

В Карпатах температура воздуха снизилась до −18°C. Об этом сообщают Горные спасатели Прикарпатья в Facebook во вторник, 18 марта.

«По состоянию на 09:00, 18.03.2025 на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 10 м/с., температура воздуха −18°C», — говорится в сообщении.

В ГСЧС Ивано-Франковской области предупреждают о лавинной опасности.

«В горах лавинная опасность. Спасатели предупреждают быть осторожными и не отправляться в горы в период лавинной опасности... В случае штормового предупреждения путешествия в горы нужно отменить», — говорится в сообщении.

Напомним, март в Киеве продолжает преподносить температурные рекорды.