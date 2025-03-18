Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, что переговоры о вступлении Украины в ЕС затягиваются из-за Венгрии. Будапешт блокирует переговоры. Об этом сообщает Onet.

«Мы чувствуем особую ответственность за это (начало переговоров о членстве Украины). Мы, конечно, хотели бы открыть один, возможно и два переговорных кластера, но, к сожалению, решение блокирует наш давний друг и некогда союзник — Венгрия», — отметил Сикорский после заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

По словам министра, на заседании Совета продолжалась оживленная дискуссия относительно переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Министры пришли к мнению, что решение о начале переговоров должно зависеть «не от двусторонних вопросов, а от выполнения критериев».

Также Сикорский отметил, что решил обратиться к польской оппозиции, чтобы та повлияла на позицию Венгрии.

«Я должен обратиться к польской оппозиции, которая поддерживает тесные идеологические контакты с правительством и партией Виктора Орбана, и попросить их сделать что-то хорошее для Польши и Европы, а именно убедить своих идеологических собратьев разблокировать эти вопросы», — подчеркнул глава МИД.

Напомним, Орбан резко выступил против членства Украины в ЕС.