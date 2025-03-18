Обнаружен неожиданный вред аспирина

Международная группа экспертов из США и Японии обнаружила неожиданный вред аспирина. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что это лекарственное средство способствует увеличению потери грудных мышц у курильщиков.

Сообщается, что нынешние и бывшие курильщики нередко сталкиваются с повышенной потерей скелетных мышц, особенно если у них диагностирована ХОБЛ – воспалительное заболевание легких, которое включает хронический бронхит и эмфизему.

Указывается, что многим таким больным назначают статины для контроля уровня холестерина и аспирин для профилактики сердечнососудистых заболеваний, но до недавнего времени было мало данных о том, как эти препараты влияют на мышечную массу.

В ходе опыта специалисты оценили данные 4 191 участника исследования COPDGene, которое изучает генетические и эпидемиологические аспекты ХОБЛ. Люди сообщили о приеме лекарств и предоставили результаты компьютерной томографии грудной клетки.

Сказано: «У нынешних и бывших курильщиков более высокий риск сердечнососудистых заболеваний и диабета, и им обычно назначают статины и аспирин для лечения этих состояний».

Добавляется: «Изучая влияние этих лекарств на площадь и плотность грудных мышц, мы обнаружили, что статины могут потенциально снижать потерю грудных мышц, в то время как аспирин может способствовать увеличению потери грудных мышц».

Резюмируется, что данное открытие позволит повысить эффективность и безопасность лечения пациентов с ХОБЛ с учетом их образа жизни.

Ранее была обнаружена еще одна польза аспирина.