В Китае женщине пересадили свиную почку

Эксперты госпиталя «Сицзин» Медицинского университета ВВС Народно-освободительной армии Китая провели уникальную операцию. Ученые пересадили генетически отредактированную свиную почку 69-летней женщине, страдающей почечной недостаточностью в терминальной стадии.

Подчеркивается, что операция прошла успешно.

Сообщается, что межвидовая трансплантация может стать важным решением проблемы нехватки донорских органов и подарить новую надежду многим пациентам.

Информируется, что у пациентки, ранее проходившей диализ (фильтрацию крови) три раза в неделю, болезнь прогрессировала из-за отсутствия донорских органов.

Уточняется, что данная операция была проведена 6 марта, и уже после подключения кровотока пересаженная почка приняла естественный розовый оттенок и начала выполнять свою функцию – вырабатывать мочу.

Отмечается также, что через шесть дней после трансплантации состояние пациентки стабилизировалось, и обе ее почки начали функционировать нормально.

Сказано, что объем выделяемой мочи составил 5468 миллилитров за сутки, а уровень креатинина (ключевого показателя почечной функции) вернулся к норме на третий день.

Добавим, что данный случай стал первым успешным примером пересадки свиной почки живому пациенту в Китае, однако ранее подобные операции проводились в США.

Напомним, что в Китае специалисты уже проводили трансплантации свиных органов животным и пациентам с необратимыми повреждениями мозга.

Ранее врачи во Львове провели уникальную операцию.