Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американцы объяснили, чем опасен сухой воздух

Американцы объяснили, чем опасен сухой воздух

Агата Кловская
18.03.25 15:37
244
Американцы объяснили, чем опасен сухой воздух

Эксперты из Национального института здравоохранения США поведали о вреде сухого воздуха. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он способен вызывать обезвоживание и воспаление дыхательных путей.

Оказалось, что с повышением средней температуры Земли относительная влажность остается на прежнем уровне, но быстро растет дефицит парциального давления водяного пара. Это показатель того, насколько жаждет воды окружающий воздух. Его высокий уровень увеличивает скорость испарения воды, вызывая обезвоживание как природных экосистем, так и человеческих дыхательных путей.

Ученые проанализировали воздействие сухого воздуха на клетки эпителия бронхов человека. После воздействия сухого воздуха клетки показали истончение слизистого слоя и высокий уровень цитокинов, то есть белков, указывающих на воспаление.

Указывается, что такие результаты согласуются с теоретическими прогнозами о том, что сухой воздух вызывает обезвоживание и воспаление клеток дыхательных путей.

Опыты на животных подтвердили такие выводы. Так, у мышей, подвергшихся воздействию сухого воздуха в течение недели, наблюдались признаки воспаления в легких, тогда как у мышей, дышавших влажным воздухом, таких реакций не было.

Добавляется, что особенно сильное воспаление проявилось у мышей с предрасположенностью к сухости дыхательных путей, что характерно для хронических респираторных заболеваний.

Американцы ожидают, что к середине этого века большая часть территории США окажется в зоне повышенного риска воспалений дыхательных путей из-за повышения температуры и снижения влажности воздуха, что может привести к росту числа заболеваний, связанных с сухостью слизистых оболочек, таких как хронический кашель, аллергический ринит и астма.

Говорится: «Это открытие меняет наше представление о медицине. Обезвоживание слизистых оболочек уже представляет серьезную угрозу для здоровья человека, и в будущем эта проблема будет только усугубляться из-за глобального потепления».

Подчеркивается, что имеющиеся результаты поднимают вопрос о необходимости новых методов защиты дыхательных путей и слизистых оболочек от обезвоживания.

Резюмируется, что корректировка образа жизни, использование увлажнителей воздуха и разработка терапевтических решений помогут снизить негативное влияние сухого воздуха на здоровье.

Ранее ученые высчитали, когда на Земле закончится воздух.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, воздух

Комментарии

Статьи

14.03.25 11:36

БЭБ против Айбокс Банк: несмотря на давление, досудебное расследование начинается

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.03.25 16:49

Гастроэнтеролог поведала о чудесном свойстве укропа

18.03.25 16:16

У Трампа заговорили о признании Крыма российским, — СМИ

18.03.25 16:06

Трамп преподнес неприятный сюрприз детям Байдена

18.03.25 15:48

В Китае женщине пересадили свиную почку

18.03.25 15:19

В Карпаты вернулась суровая зима

18.03.25 14:48

Войска США и Южной Кореи тренируются штурмовать бункер Ким Чен Ына

18.03.25 14:36

Обнаружен неожиданный вред аспирина

18.03.25 14:01

Ученые установили, людей с какой группой крови чаще всего кусают клещи

18.03.25 13:34

Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

18.03.25 16:16

У Трампа заговорили о признании Крыма российским, — СМИ

18.03.25 11:43

Британия готова разместить тысячи солдат в Украине на «долгие годы», — The Times

18.03.25 09:36

Зеленский сказал, когда заработает 30-дневное прекращение огня

18.03.25 09:26

Рубио рассказал о ходе мирных переговоров

17.03.25 16:54

Евросовет утвердил 3,5 млрд евро для Украины

17.03.25 14:37

Путин не настроен на прекращение войны: ISW объяснил, как РФ может использовать перемирие

17.03.25 12:47

Зеленский разрешил направлять подразделения ВСУ в другие государства

17.03.25 10:46

Путин потребует от Украины «железных» гарантий в обмен на окончание войны, — Reuters

17.03.25 09:52

СМИ назвали «красные линии» Украины на переговорах

17.03.25 09:20

Трамп желает созвониться с Путиным уже завтра

14.03.25 15:03

Рютте сделал неоднозначные заявления по поводу Украины и России

13.03.25 12:22

Зеленский рассказал, обсуждали ли США и Украина гарантии безопасности во время встречи в Джидде

13.03.25 08:20

Трамп высказался о том, когда завершится война в Украине

12.03.25 16:57

Канадцы поведали о смертельной опасности низкоуглеводной диеты

12.03.25 14:45

Китайцы призвали смотреть телевизор не больше одного часа в день

12.03.25 11:40

Маск рассказал, когда появятся беспилотные автомобили от Tesla

12.03.25 09:31

Трамп намекнул, когда произойдет завершение огня в Украине

12.03.25 09:23

Трамп пообещал скоро поговорить с Путиным об Украине

13.03.25 08:11

Трамп сказал, что может сделать для России «очень плохие вещи»

13.03.25 15:54

Китайцы назвали еще одно жуткое последствие недосыпания

Фото и Видео
Ким Кардашьян провела ночь с человекоподобным роботом Tesla
Ким Кардашьян провела ночь с человекоподобным роботом Tesla
Ким Кардашьян провела ночь с человекоподобным роботом Tesla
Ким Кардашьян провела ночь с человекоподобным роботом Tesla
В центре Одессы хладнокровно убили известного активиста Демьяна Ганула
В центре Одессы хладнокровно убили известного активиста Демьяна Ганула
Трамп высмеял носки Вэнса
Трамп высмеял носки Вэнса
Трамп демонстративно купил Tesla у Маска
Трамп демонстративно купил Tesla у Маска
Украина приняла идею США, слово за РФ, — Зеленский
Украина приняла идею США, слово за РФ, — Зеленский
В США самолет едва не упал на дом престарелых
В США самолет едва не упал на дом престарелых
В Южной Америке впервые родился полярный медведь
В Южной Америке впервые родился полярный медведь
Появилось видео, как в США едва не столкнулись два самолета
Появилось видео, как в США едва не столкнулись два самолета
Путин прокомментировал переговоры с США
Путин прокомментировал переговоры с США
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди