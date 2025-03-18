Американцы объяснили, чем опасен сухой воздух

Эксперты из Национального института здравоохранения США поведали о вреде сухого воздуха. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он способен вызывать обезвоживание и воспаление дыхательных путей.

Оказалось, что с повышением средней температуры Земли относительная влажность остается на прежнем уровне, но быстро растет дефицит парциального давления водяного пара. Это показатель того, насколько жаждет воды окружающий воздух. Его высокий уровень увеличивает скорость испарения воды, вызывая обезвоживание как природных экосистем, так и человеческих дыхательных путей.

Ученые проанализировали воздействие сухого воздуха на клетки эпителия бронхов человека. После воздействия сухого воздуха клетки показали истончение слизистого слоя и высокий уровень цитокинов, то есть белков, указывающих на воспаление.

Указывается, что такие результаты согласуются с теоретическими прогнозами о том, что сухой воздух вызывает обезвоживание и воспаление клеток дыхательных путей.

Опыты на животных подтвердили такие выводы. Так, у мышей, подвергшихся воздействию сухого воздуха в течение недели, наблюдались признаки воспаления в легких, тогда как у мышей, дышавших влажным воздухом, таких реакций не было.

Добавляется, что особенно сильное воспаление проявилось у мышей с предрасположенностью к сухости дыхательных путей, что характерно для хронических респираторных заболеваний.

Американцы ожидают, что к середине этого века большая часть территории США окажется в зоне повышенного риска воспалений дыхательных путей из-за повышения температуры и снижения влажности воздуха, что может привести к росту числа заболеваний, связанных с сухостью слизистых оболочек, таких как хронический кашель, аллергический ринит и астма.

Говорится: «Это открытие меняет наше представление о медицине. Обезвоживание слизистых оболочек уже представляет серьезную угрозу для здоровья человека, и в будущем эта проблема будет только усугубляться из-за глобального потепления».

Подчеркивается, что имеющиеся результаты поднимают вопрос о необходимости новых методов защиты дыхательных путей и слизистых оболочек от обезвоживания.

Резюмируется, что корректировка образа жизни, использование увлажнителей воздуха и разработка терапевтических решений помогут снизить негативное влияние сухого воздуха на здоровье.

Ранее ученые высчитали, когда на Земле закончится воздух.