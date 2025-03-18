Гастроэнтеролог поведала о чудесном свойстве укропа

Российский гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала о чудесном свойстве укропа. Стало известно о его пользе.

Медик говорит, что укроп является мощным антиоксидантом, фитонутриенты которого в сочетании с клетчаткой выводят токсины из толстой кишки и предотвращают онкологию.

Сказано: «Укроп содержит уникальную смесь фитонутриентов, включая флавоноиды рутин и кверцетин (Р-витамины), которые делают его мощным антиоксидантом».

Добавляется: «Эти активные соединения помогают уменьшить воспаления, а в сочетании с клетчаткой, которая уже присутствует в укропе, способствуют выведению потенциально канцерогенных токсинов из толстой кишки, предотвращая онкологию».

Эксперт советует добавлять укроп во все блюда, в какие только возможно.

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