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Новости > Стало известно, когда люди начали разговаривать

Стало известно, когда люди начали разговаривать

Агата Кловская
17.03.25 13:01
163
Стало известно, когда люди начали разговаривать

Эксперты из Массачусетского технологического института в США узнали, когда у людей появилась способность к общению с помощью языка. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что это случилось как минимум 135 тысяч лет назад.

В ходе опыта ученые оценили пятнадцать генетических исследований, опубликованных за последние восемнадцать лет, которые охватывали данные о Y-хромосоме, митохондриальной ДНК и полногеномные анализы.

Оказалось, что 135 тысяч лет назад случилось первое географическое разделение ранних человеческих популяций.

Добавляется, что примерно 100 тысяч лет назад началось широкое распространение символической деятельности, такие как использование охры и создание декоративных отметок, что может указывать на активное использование языка.

Выдвинута версия, что язык сначала развился как когнитивная система, а затем быстро превратился в коммуникационную.

Указывается, что это могло стать катализатором для развития символического мышления и других форм современного человеческого поведения.

Говорится: «Язык был толчком к современному поведению человека. Он стимулировал мышление и помог создать такие типы деятельности, как использование инструментов и социальная координация».

Ранее стало известно, почему исчезли неандертальцы.

Тэги: ученые, мир, язык, наука

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