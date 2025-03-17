Эндокринолог озвучила неочевидный способ ускорить обмен веществ в организме

Российский эндокринолог Мария Калошина поведала, как ускорить обмен веществ в организме. По ее словам, помощником станет жгучий красный перец.

Отмечается, что он ускоряет обмен веществ в организме за счет содержания в нем капсаицина, соединения, придающего перцу жгучести.

Сказано, что добавление различных специй, в том числе и острых при условии хорошей переносимости и отсутствии хронических заболеваний ЖКТ, отличный способ улучшить вкусовые качества пищи и тем самым съесть меньше.

Резюмируется: «Некоторые экстрактивные вещества, содержащиеся в специях, могут улучшить процесс пищеварения, переваривания и повысить иммунитет».

Ранее эндокринолог озвучила хитрый способ снизить аппетит.