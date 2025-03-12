Американцы объяснили, почему люди плохо понимают эмоции собак

Эксперты из Аризонского государственного университета в США рассказали о собаках кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди нередко неправильно понимают эмоции своих питомцев из-за того, что оценивают их состояние, исходя из контекста ситуации, а не из его поведения.

Во время опыта ученые показывали участникам видео с собаками в разных ситуациях: когда им давали лакомство или поводок (позитивный сценарий), а также при мягком наказании или появлении в кадре пылесоса (негативный сценарий).

Было установлено, что люди судят о настроении животных, основываясь не на ее выражении и поведении, а на окружающих обстоятельствах.

Говорится: «Мы не смотрим на саму собаку, а ориентируемся на ситуацию вокруг нее. Например, если собака получает угощение, люди автоматически предполагают, что она счастлива, даже если ее мимика и поза говорят об обратном».

Удалось узнать также, что люди склонны приписывать собакам человеческие эмоции, что еще больше искажает восприятие.

Специалисты призывают владельцев питомцев внимательнее изучать индивидуальные сигналы своих собак, чтобы лучше понимать их истинные чувства.

Ранее итальянцы разузнали о собаках нечто любопытное.