Синоптики говорят, что погода в Украине существенно испортится

В Украине меняется погода. Об этом говорят синоптики.

Прогноз дал Гидрометцентр.

Эксперты небесной канцелярии сообщают, что в четверг, 13 марта, на Закарпатье и в Карпатах пройдут проливные дожди с грозами. В северных, центральных и Харьковской областях днем небольшой дождь, на остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем по всей Украине, кроме восточных и большинства западных областей, порывы 15-20 м/с.

Ночью 4-9 тепла, днем плюс 14-19, на юге до 22 тепла, в Карпатах плюс 5-10.

В Киеве завтра ночью будет без осадков, днем прогнозируется небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Ночью 7-9 тепла, днем плюс 15-17.

Также информируется, что в пятницу, 14 марта, в западных областях пройдут умеренные дожди. На остальной территории Украины будет без осадков, только в северных и восточных областях ночью будет небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, ночью, кроме южных и восточных областей, днем в Карпатах и в северной части местами порывы 15-20 м/с.

Ночью 6-11 тепла, днем плюс 14-19, на юге и востоке до 22 тепла. В Карпатах ночью плюс 2-7, днем 5-10 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью пройдет небольшой дождь, днем будет без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью 9-11 тепла, днем плюс 14-16.

Ранее весна в Киеве принесла очередной температурный рекорд.